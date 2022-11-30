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Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава УЗ

Среда, 30 ноября 2022, 10:27 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

В случае наступления новых блэкаутов "Укрзализныця" не будет отменять пассажирские поезда, как и после блэкаута 23 ноября.

Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал он.

В то же время, Камышин добавил, что задержки поездов являются неизбежным следствием любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", – подчеркнул глава УЗ.

Напоминаем:

На утро 24 ноября, после массированной российской атаки накануне, 95 поездов Укрзализныци продолжали движение, однако задержки более часа касались 81 рейсов. Некоторые поезда были в пути на 10 часов дольше.

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