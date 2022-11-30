Китайские компании "переезжают" в Сингапур из-за геополитических рисков

За последний год около 500 китайских компаний незаметно сменили место регистрации или открыли офисы в Сингапуре, чтобы застраховаться от растущего геополитического риска в свете отношений Пекина и Вашингтона.

Об этом сообщает Financial Times.

Эти компании следуют примеру онлайн-ритейлера Shein, производителя электромобилей Nio и поставщика ИТ-услуг Cue, которые одними из первых перевели свои материнские компании или глобальные штаб-квартиры в Сингапур, зарегистрировались на фондовой бирже, приобрели местный бизнес и создали там совместные предприятия.

Регистрация китайского бизнеса в Сингапуре не является новым явлением, но банкиры объясняют, что сейчас наблюдается спешка со стороны китайских групп к созданию холдинговых компаний, чтобы защитить свой бизнес в будущем из-за напряжения между США и Китаем.

Точное количество создаваемых китайских компаний непонятно, поскольку Сингапур не раскрывает страну происхождения в своей публичной статистике. Однако один юрист сказал, что внутренний исследовательский отдел его фирмы обнаружил, что в этом году в Сингапуре было создано более 500 новых китайских компаний, что, по оценкам экспертов, является ростом по сравнению с предыдущими годами.

Ожидается, что Сингапур получит выгоду от этой тенденции, поскольку стремится утвердиться как мировой финансовый центр. В сентябре он обогнал Гонконг как крупнейший финансовый центр Азии и занял третье место после Нью-Йорка и Лондона, свидетельствует Индекс мировых финансовых центров.

Традиционно выбором для многих таких компаний был Гонконг, однако политика Пекина подталкивает компании к следующему лучшему выбору.