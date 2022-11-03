Почтоматы и электронные марки: Рада принял закон, реформирующий почтовую связь

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 ноября, приняла законопроект №4353 "О почтовой связи".

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

Инициативу поддержали 263 народных избранника.

"Мы двинулись от старых обшарпанных почтовых ящиков к почтаматам с QR-кодами, и наконец сможем забыть, какие на вкус почтовые марки, потому что будут новые электронные", – написал Найем.

Новым законом определено, что такое и как должны работать:

почтоматы;

курьерские услуги;

электронные марки и т.д.

Кроме этого, в документе устанавливается ответственность почты за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по новым услугам и ответственность пользователей за ущерб, причиненный компании, если в отправке будут запрещены вещи.

Закон упорядочивает международную доставку и возлагает мониторинг качества предоставления универсальных услуг почтовой связи на нацрегулятора.

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"Мы приблизились к стандартам Евросоюза, по которым в ряде стран работает почта. Потому что этот закон был разработан во исполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС", – резюмировал замминистра инфраструктуры.