Почтоматы и электронные марки: Рада принял закон, реформирующий почтовую связь
Верховная Рада на заседании в четверг, 3 ноября, приняла законопроект №4353 "О почтовой связи".
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.
Инициативу поддержали 263 народных избранника.
"Мы двинулись от старых обшарпанных почтовых ящиков к почтаматам с QR-кодами, и наконец сможем забыть, какие на вкус почтовые марки, потому что будут новые электронные", – написал Найем.
Новым законом определено, что такое и как должны работать:
- почтоматы;
- курьерские услуги;
- электронные марки и т.д.
Кроме этого, в документе устанавливается ответственность почты за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по новым услугам и ответственность пользователей за ущерб, причиненный компании, если в отправке будут запрещены вещи.
Закон упорядочивает международную доставку и возлагает мониторинг качества предоставления универсальных услуг почтовой связи на нацрегулятора.
"Мы приблизились к стандартам Евросоюза, по которым в ряде стран работает почта. Потому что этот закон был разработан во исполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС", – резюмировал замминистра инфраструктуры.