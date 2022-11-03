Поступления налогов во время войны превышают довоенный период: в ГНС отчитались за 10 месяцев

В течение десяти месяцев года крупные налогоплательщики уплатили в общий фонд государственного бюджета 575,7 миллиарда гривен налогов, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В январе – октябре текущего года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГНС, составляют 575,7 млрд грн. Это на 87,6 млрд грн, или на 17,9 проц. больше, чем в январе – октябре 2021 года", – говорится в сообщении.

Показатели росписи Минфина по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 101,8%, дополнительные поступления составили 9,9 млрд. гривен. На счета плательщиков за 10 месяцев года возместили 62,9 млрд. грн. НДС.

В октябре 2022 года поступления в общий фонд госбюджета бюджета составили 42,4 млрд грн, что на 3,8 млрд грн или на 9,9% больше, чем в октябре 2021 года. Возмещен НДС на счета плательщиков – 10,9 млрд гривен.