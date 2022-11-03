Автомобильный бренд Infiniti выходит с российского рынка

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Японский автомобильный бренд Infiniti покидает российский рынок.

Об этом заявил российский офис компании, передаёт autonews.ru.

"Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла", – говорит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столбов японской мудрости, как мы знаем с вами. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara - на японском означает "до свидания", – говорится в сообщении компании.

Бренд не имел собственного производства в РФ – модели импортировали из разных стран. На российском рынке продавали кроссоверы и внедорожники: QX50, QX55 и QX80. В планах компании был запуск продаж модели QX60.

Компания приостановила поставки новых автомобилей в Россию почти сразу после полномасштабного вторжения РФ на территории Украины – 9 марта.