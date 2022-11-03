Рада утвердила значительное повышение налогов для валютных обменников

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Документ в целом поддержали 249 депутатов.

Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:

3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей;

1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Напомним:

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, обязывающий обмены валют уплачивать фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий.

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Документ предусматривает, что каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль в размере трех минимальных зарплат, что составляет 19,5 тыс грн. Таким образом, за год один пункт обмена должен будет заплатить в бюджет не менее 234 тысяч гривен.

Ранее в Национальном банке заявили, что наличные обменники, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку налоговые поступления от их деятельности несоизмеримо малы по сравнению с доходами.

"Так, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок", – заявили в НБУ.

Как уточнил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев, речь идет о почти 4000 обменниках в 2021 году. "Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода", - пояснил он.

Экономическая правда