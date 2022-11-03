Microsoft предоставит технологическую помощь Украине на 100 миллионов долларов

Фото: Telegram федорова

Корпорация Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на 100 миллионов долларов.

Об этом заявил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие секторы в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft.

"Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование", - говорится в сообщении.

В Минцифре напомнили, что с начала полномасштабной войны Microsoft предоставил более 400 миллионов долларов на поддержку Украины.

Компания стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России, добавили в министерстве.

"Государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут бесплатно использовать облака Microsoft еще до конца 2023 года. Также это поддержка цифровой реформы Государственной службы статистики. Microsoft - большой друг Украины. Именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите нашей цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Это неоценимая поддержка на технологическом фронте", - добавил Федоров.

Экономическая правда