Курс на 3 ноября: наличная гривня укрепилась по отношению к евро

НБУ

В четверг, 3 ноября наличная гривна на "черном рынке" укрепилась по отношению к евро, доллар в обменниках стало продать подороже, а купить дешевле.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс доллара на черном рынке составлял 40,24 – 40,44 грн, а в среду, 2 ноября, колебался на уровне 40,19 – 40,55 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривня несколько укрепилась. Котировки на это же время составляли 39,00 – 39,41 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 39,08 – 39,57 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,5 грн (курс на 2 ноября – 39,7 – 40,45 грн);

Евро – 38,8 – 39,5 грн (курс на 2 ноября – 38,53 – 39,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;

Укрэксимбанк – 39,9 – 40,5 грн;

Райффайзен – 40,2 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.