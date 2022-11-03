В "Укрэнерго" рассказали детали отключений электричества в четверг

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня, 3 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничение электроснабжения применены ко всем категориям потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время для потребителей в г.Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО).

"В этом формате предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района - обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", - заявили в "Укрэнерго".

Там напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей", - пояснили в госкомпании.

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Экономическая правда