Украинские беженцы в Польше с марта 2023 года будут платить за проживание в учреждениях размещения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В частности, с 1 марта 2023 года будет введена оплата для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50 процентов стоимости проживания, через несколько месяцев - 75 процентов.

Эта обязанность не будет распространяться, в частности, на людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, лиц пенсионного возраста и лиц, которые заботятся о по меньшей мере трех детях.

Также положения предусматривают, что подача заявки на номер PESEL гражданами Украины, которые приехали в Польшу после российского нападения 24 февраля, будет обязательным. Беженцам, которые получат номер PESEL и покинут Польшу, этот номер будет заморожен.

"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев... и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев", - пояснил премьер-министр Польши.

По данным Пограничной службы Польши, с начала российской агрессии из Украины въехали почти восемь миллионов человек, выехали - 6 миллионов 200 тысяч.

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Хотя в Польше не раз говорили о возможном росте потока людей из Украины после усиления российских ударов по инфраструктуре и серьезных перебоев с электроснабжением, пока этого не наблюдают, однако готовятся к такому сценарию.

Европейская правда