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Спрос на топливо может вырасти, но его дефицита не предполагается – Шмыгаль

Вторник, 29 ноября 2022, 20:18 - Алексей Павлыш

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что энергетических ресурсов, в частности топлива, в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

По словам премьера, в зиму Украина входит с 14 млрд кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах.

Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму", - уверяют в правительстве.

"Это касается не только газа и угля, но и горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов, понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - добавил Шмыгаль.

По его словам, импорт в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей.

Экономическая правда

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