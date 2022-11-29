Спрос на топливо может вырасти, но его дефицита не предполагается – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что энергетических ресурсов, в частности топлива, в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

По словам премьера, в зиму Украина входит с 14 млрд кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах.

Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму", - уверяют в правительстве.

"Это касается не только газа и угля, но и горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов, понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - добавил Шмыгаль.

По его словам, импорт в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей.

Экономическая правда