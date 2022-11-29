АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом горючего

АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом светлых нефтепродуктов (горючего), поскольку ни один госорган в целом не владеет полной информацией об обороте топлива, а государство "не может прогнозировать и планировать действия" на рынке из-за отсутствия такой информации.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета.

В Комитете пояснили, что после дефицита топлива на розничном рынке весной 2022 года начали два исследования.

"Первое - связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов (речь идет о высокооктановых бензинах и дизельном топливе (далее - топливо). Второе - с установлением цен на топливо в течение 2022 года", - заявили в АМКУ.

Комитет добавляет, что еще не имеет окончательных результатов исследования, но, "учитывая повышенный спрос на топливо, который в любой момент может привести к повторению ситуации апреля-мая 2022 года", решил "срочно обратиться" к правительству с основными проблемными вопросами, которые обнаружили в ходе исследований.

Так, АМКУ заявляет, что невозможно оценить объемы рынков горючего, а также реальный спрос и предложение на топливо, после введения военного положения в стране.

"Одним из основных этапов проведения АМКУ исследований является определение объемов рынков топлива, оценка соотношения спроса и предложения.

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С этой целью АМКУ обращался в органы государственной власти, производителей, импортеров, субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию топлива.

В ходе исследования АМКУ столкнулся со значительными трудностями в получении указанной информации, а полученные данные являются неполными. Указанное затрудняет формирование окончательных выводов в исследованиях.

В частности, превышал ли спрос предложение на рынке в период апреля-мая 2022 года", - говорится в позиции АМКУ.

Так, подчеркивается, что ни один государственный орган и государство в целом не обладает полной и достоверной информацией об обороте топлива в Украине.

А государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего в связи с отсутствием указанной информации и является зависимым от участников рынков горючего.

"Субъекты хозяйствования - участники рынков горючего, понимая бесконтрольность рынка, могут совершать действия, законность которых трудно проверить", - отметили в АМКУ.

"В условиях ситуации, которая сложилась в стране, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в том числе осуществлять меры, направленные на предотвращение дефицита.

Комитет поддерживает позицию правительства о необходимости и важности ограничения работы публичных электронных реестров, их публикации в средствах массовой информации. Вместе с тем, сам сбор такой информации не должен быть прекращен, а ее защита должна осуществляться должным образом", - резюмируют в Комитете.

АМКУ в частности, предлагает правительству определить орган госвласти и "возложить на него полномочия по составлению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложения светлых нефтепродуктов (топлива)".

Экономическая правда