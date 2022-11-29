Из Нацбанка уволился руководитель офиса правления
Вторник, 29 ноября 2022, 17:39 -
Руководитель Офиса правления НБУ Александр Присяжнюк 25 ноября по собственному желанию завершил работу в НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Присяжнюк руководил Офисом правления НБУ с августа 2020 года.
В сферу ответственности Офиса правления НБУ относится:
- организация и сопровождение деятельности Правления НБУ;
- организация, содействие и сопровождение взаимодействия НБУ с Советом НБУ;
- развитие институциональных отношений НБУ со стейкхолдерами;
- развитие взаимодействия НБУ с Офисом Президента Украины, Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, другими органами государственной власти;
- поддержка публичных коммуникаций и международных связей с участием Правления НБУ;
- внедрение функции комплаенса в НБУ.
Офис правления НБУ относится к вертикали подчинения "Общий блок", куратором которого является глава Нацбанка Андрей Пышный.
Сейчас Нацбанк осуществляет поиск и отбор кандидатов на должность руководителя Офиса правления НБУ.
Экономическая правда
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