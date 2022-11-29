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Из Нацбанка уволился руководитель офиса правления

Вторник, 29 ноября 2022, 17:39 - Алексей Павлыш

Руководитель Офиса правления НБУ Александр Присяжнюк 25 ноября по собственному желанию завершил работу в НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Присяжнюк руководил Офисом правления НБУ с августа 2020 года.

В сферу ответственности Офиса правления НБУ относится:

  • организация и сопровождение деятельности Правления НБУ;
  • организация, содействие и сопровождение взаимодействия НБУ с Советом НБУ;
  • развитие институциональных отношений НБУ со стейкхолдерами;
  • развитие взаимодействия НБУ с Офисом Президента Украины, Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, другими органами государственной власти;
  • поддержка публичных коммуникаций и международных связей с участием Правления НБУ;
  • внедрение функции комплаенса в НБУ.

Офис правления НБУ относится к вертикали подчинения "Общий блок", куратором которого является глава Нацбанка Андрей Пышный.

Сейчас Нацбанк осуществляет поиск и отбор кандидатов на должность руководителя Офиса правления НБУ.

Экономическая правда

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