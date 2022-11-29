Из Нацбанка уволился руководитель офиса правления

Интервью с участниками AI-проекта Zvook, разрабатывающего радиолокационные системы для выявления крылатых ракет и дронов.

Большинство предприятий региона и Херсона не смогут возобновить работу в ближайшее время. Какие из больших возвращаются в город, а какие еще ждут освобождения? (укр)