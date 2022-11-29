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В Минцифре хотят срочно легализовать виртуальные активы: это поможет государству

Вторник, 29 ноября 2022, 17:20 - Анастасия Жарикова

Министерство цифровой трансформации выступает за срочную легализацию виртуальных активов в Украине.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что Верховная Рада уже приняла базовый закон "О виртуальных активах", который являлся драйвером законодательного процесса.

"Сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления", – сказал он.

Федоров отметил, что по данным ведущих блокчейн-аналитических компаний, Украина находится среди мировых лидеров по использованию криптовалют. Но для криптоиндустрии в правовом поле нужно сделать все необходимое для ее легализации

"Для нас это сейчас достаточно чувствительный вопрос: и с точки зрения налоговых поступлений в бюджет, и с точки зрения доверия других стран. Мы за легализацию этого прогрессивного технологического сектора, чтобы бизнес мог развиваться, государство – развивать цифровую экономику и получать налоги", – резюмировал глава Минцифры.

криптовалюта Минцифра налоги
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