ДТЭК за 1,3 миллиарда купил два месторождения газа на Полтавщине

Компании, которые входят в портфель "ДТЭК Нафтогаз", на открытом аукционе приобрели право разработки двух газовых площадей в Полтавской области за 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, энергохолдинг заплатит в госбюджет 1,102 млрд грн за разработку Майоровской площади и 211 млн грн за разработку Бирковско-Зиньковской площади.

"Оба участка должны войти в общую модель разработки компанией газовых месторождений Полтавского региона.

ДТЭК давно изучала возможность инвестиций в эти участки. В целом они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этих участках значительно укрепит энергетическую независимость Украины", - говорится в сообщении компании.

"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры.

Наша задача - обеспечить Украину собственным газом и стать экспортером газа в Европу. Стать гарантом энергетической безопасности ЕС", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Отмечается, что участки требуют детального геологического изучения для подтверждения их перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку.

Экономическая правда