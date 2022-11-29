MasterCard и Visa повышают ставки интерчейндж в Украине, ПриватБанк оставляет льготные тарифы

Международные платежные системы повышают ставку интерчейндж до 1% с 1 декабря - ПриватБанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Так, с начала декабря и до конца года для клиентов ПриватБанка будет действовать льготный базовый тариф за прием платежей с карт на уровне 1,3%.

Справка. Комиссии интерчейндж - комиссии, уплачиваемые банком-эквайером в пользу банка-эмитента при осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети.

По словам члена правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгения Заиграева, в тяжелых условиях работы бизнеса из-за дефицита электроснабжения банк продолжает поддерживать ритейл и оставляет тарифы на эквайринг на минимально возможном уровне, несмотря на расходы банка на поддержку работы сети.

"Мы первыми с начала войны поддержали ритейл и временно отменили плату за эквайринг, что стало важным фактором безопасности и выживания для миллионов людей и самого бизнеса в первые месяцы войны.

Сохранение льготного тарифа непростое для банка решение, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса является главным приоритетом. Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы", - добавил Заиграев.

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Напомним:

С 26 ноября 2021 года, Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

Экономическая правда