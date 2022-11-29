Крупнейший производитель бетона в Киеве остановит производство на 1,5 месяца в случае блэкаута

Промышленно-строительная группа "Ковальская" в случае осложнения ситуации с электроснабжением зимой рассматривает сценарий полной остановки производства бетона в конце декабря и до второй половины февраля.

Об этом в интервью ЭП рассказал гендиректор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

"Нас отключают, как и всех остальных. Сильно страдаем, подстраиваемся. Когда есть понятный график отключений, то планируем график производства заранее. Помогает прежде всего то, что у нас есть сеть предприятий в Киеве и пригороде.

Если аварийно гасится одно предприятие, то мы перебрасываем заказ по бетону на другие локации, чтобы клиент получил все вовремя", - ответил Пилипенко на вопрос, как предприятия группы приспосабливаются к работе в условиях отключений электроэнергии.

"Изменили регламенты при определенных работах. Раньше просто подавали бетон по мере заливки. Сейчас заранее готовим нужное количество бетоносмесителей и только тогда начинаем заливку.

Мы должны обеспечить непрерывный процесс, потому что речь идет об ответственных конструкциях, которые используются в мостах, в логистических складах, и мы не можем допустить нарушения технологии бетонирования.

Но все равно теряем. На прошлой неделе аварийно останавливали производственные линии, куча продукции испорчена. Несколько предприятий обеспечены генераторами, могут какое-то время работать на них, но оборудование очень энергоемкое, полностью автономную работу не можем обеспечить", - добавил он.

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По словам Пилпипенко, самый негативный сценарий на случай осложнения ситуации зимой - полная остановка в конце декабря до второй половины февраля.

"Если ухудшится ситуация в энергетике, то кто будет работать на строительных площадках? Поэтому мы просчитываем такой сценарий, когда полностью консервируются производственные площадки, отправляем людей в отпуска или простой, и ждем улучшения ситуации", - резюмировал гендиректор "Ковальской".

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Экономическая правда