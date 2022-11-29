Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия

Исполнительный комитет Львовского городского совета 29 ноября принял решение о частичной компенсации предпринимателям ресторанной сферы и розничной торговли продуктами питания стоимости электрогенераторов для своей работы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, предусмотрено внедрение ваучера на энергообеспечение, которым смогут воспользоваться львовские предприниматели ресторанной сферы и розничной торговли продуктами питания.

"Это означает, что бизнес сможет получить помощь от города в размере до 80 тыс грн на закупку электрогенераторов для своей работы", - пояснили в горсовете.

"Для поддержки малого и среднего бизнеса мы предлагаем внедрить ваучер на энергообеспечение, который будет предоставляться на частичную компенсацию предпринимателям закупки электрогенераторов, в частности тем, которые осуществляют деятельность в заведениях ресторанного хозяйства и учреждениях розничной торговли продуктами питания, кроме алкоголя и табака.

Этот ваучер предусматривает возмещение 50% стоимости, но чтобы сумма не превышала 80 тыс грн. Процедура будет простой - предприниматели будут подавать заявления и пакет документов в ЦНАП, а экспертная комиссия быстро их рассматривать и принимать решение", - отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.

После принятия решения исполкомом соответствующее постановление вынесут на рассмотрение сессии горсовета.

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"Сегодня мы даем старт процессу. 6 декабря на заседании сессии Львовского городского совета мы будем рассматривать соответствующее постановление, но важно, чтобы бизнес уже включался в работу.

Часть предпринимателей сейчас работают и имеют генераторы, но часть не функционирует, потому что нет электричества. На самом деле мы можем этим решением запустить сотни пунктов обогрева - пунктов несокрушимости - где можно зарядить телефон, получить горячую воду, воспользоваться туалетом и тому подобное.

Те предприниматели, которые будут подавать заявки на получение финансовой помощи от города, должны обязательно впускать посетителей.

Наша задача - увеличить количество точек, которые будут работать в условиях полного отсутствия теплоснабжения и электроснабжения", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Возмещение распространяются на устройства, которые были закуплены после 24 февраля 2022 года. Требования к электрогенератору - номинальная мощность от 3 кВт включительно.

Для получения ваучера заявители должны подать через Центр предоставления административных услуг Львова или сервис электронных обращений на рассмотрение экспертной комиссии пакет документов, который содержит:

заявление на получение ваучера по энергообеспечению на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора (приложение 3 к настоящему Положению);

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и осуществления оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера (или другая заводская маркировка) электрогенератора;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;

фотофиксацию электрогенератора.

Во Львове уже действует программа частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Львовской городской территориальной общины.

Экономическая правда