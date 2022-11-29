Все заводы "Метинвеста", кроме "Каметстали", возобновили работу после блэкаута

Все предприятия группы горно-металлургических компаний "Метинвест", кроме "Каметстали", возобновили работу после системной аварии в энергосистеме Украины, которая произошла на прошлой неделе из-за ракетных ударов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение недели, начавшейся 21 ноября 2022 года, российские атаки привели к отключению электроснабжения по всей стране, и многие крупные города остались без водоснабжения.

Метинвест вместе со всеми другими промышленными предприятиями, работающими в Украине, также пострадал, поскольку впервые с начала полномасштабного военного вторжения в Украину производство на украинских предприятиях группы было остановлено в аварийном порядке из-за отсутствия электроснабжения", - говорится в сообщении.

С тех пор электроснабжение было частично восстановлено, промышленные производители используют электроэнергию из сети в пределах доступных квот, которые могут меняться ежедневно.

"Все предприятия Метинвеста в Украине, пострадавшие из-за этой ситуации, возобновили работу, за исключением "Каметстали". Оценка возможного ущерба для производственных объектов предприятия после остановки и сроков восстановления производства еще продолжается.

Длительное отсутствие поставок квадратной заготовки со стороны "Каметстали" также может привести к приостановке производства на Promet Steel (Болгария)", - рассказали в группе.

ВИДЕО ДНЯ

Если ситуация с наличием электроэнергии в Украине будет продолжать ухудшаться, возможны новые перебои в производстве, отметили в компании.

"Полная мера влияния военного вторжения России в Украину на бизнес группы в целом не известна и в значительной степени будет зависеть от продолжительности и масштаба войны, а также влияния этих событий на основные производственные активы группы, включая те факторы, которые указаны выше", - резюмировали в "Метинвесте".

Экономическая правда