Российский миллиардер Керимов станет объектом следствия во Франции из-за роскошных вилл – Bloomberg

Российский миллиардер Сулейман Керимов и его семья предстанут перед следствием во Франции, которое должно проверить как дочь Керимова стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере и кто является конечным бенефициаром.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что парижская прокуратура Junalco, отвечающая за борьбу с организованной преступностью, возглавляет расследование финансовых потоков, позволивших приобрести 32-летней Гульнаре Керимовой компаний, владеющих четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Кап д'Антиб.

Право собственности на виллы было предметом дела об отмывании денег, открытом несколько лет назад в Ницце, на юго-востоке Франции.

Прокуроры Junalco опираются на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Гульнара потратила 268 млн евро (279 млн долл.), чтобы получить структуру собственности, при этом средства были предоставлены в большинстве своем ее братом Саидом.

В ответ на запрос Bloomberg прокуратура Парижа подтвердила, что Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании записки Tracfin.

Адвокат Никита Сичев, представляющий интересы Керимовых, заявил, что отчет Tracfin касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с компетентными органами с целью соблюдения всех действующих норм.

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Керимов, являющийся сенатором в России и владеющий состоянием в 10,9 млрд долл. согласно Bloomberg Billionaires Index, находится под санкциями США с 2018 года.

Две недели назад США ввели санкции против Саида, Гульнары и четырех французских фирм недвижимости, которые она приобрела как Александра Штудхальтера, партнера Керимова, ранее использовавшего швейцарскую фирму для владения виллами.

ЕС и Великобритания добавили Керимова в свои санкционные списки после вторжения в Украину. Саид находится под санкциями ЕС с апреля.

Хотя Керимов находится в списке санкций ЕС, четыре виллы не фигурируют в списке замороженной собственности Франции.