ОГТСУ предложил CESEC унифицировать требования к газу для разблокирования еще одного маршрута

Оператор ГТС Украины предлагает европейским операторам унифицировать требования газа для разблокирования Трансбалканского коридора.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

По инициативе Оператора ГТС Украины, участники на внеочередном заседании рабочей группы CESEC обсудили вопросы гармонизации качества газа в странах Юго-Восточной Европы.

"Имеющиеся разногласия в требованиях к компонентному составу газа, закрепленные на регуляторном уровне и отраженные в соглашениях о взаимодействии между смежными операторами ГТС, препятствуют полноценному использованию региональной газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в ОГТСУ объяснили, что поскольку исторически газ поставлялся с востока на запад, требования к качеству газа по соответствующему маршруту определялись на основе физико-химических характеристик российского газа. Учитывая планы ЕС, заместить российский газ сжиженным газом или ресурсом из других источников привязка параметров качества газа к соответствующим показателям газа из РФ теряет актуальность, поскольку качественный состав газа из других источников может отличаться от существующих на данный момент требований.

Именно поэтому Оператор ГТС предложил унифицировать требования к качеству природного газа в юго-восточном регионе Европы с целью устранения искусственных барьеров для транспортировки газа.

"Настал момент, когда мы должны изменить все регуляции, препятствующие диверсификации источников и маршрутов поставок газа в страны региона.

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Мы ожидаем, что при содействии Европейской комиссии мы придем к консенсусу, который поможет разблокировать Трансбалканский маршрут, повысит безопасность поставок и будет способствовать оживлению трансграничной торговли", – резюмировала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.