США могут помочь Украине газом для прохождения зимы

USAID рассматривает предоставление Украине оперативной помощи для прохождения зимы, НАК "Нафтогаз" обсуждает с США помощь в виде дополнительных объемов газа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев рассказал, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 километров газовых труб. Как следствие, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.

"Эти факторы привели к тому, что мы имеем насущную потребность увеличения объема наших газовых хранилищ и призываем США - нашего надежного партнера - помочь с решением этого вопроса", - добавил Чернышов.

Также стороны обсудили потребности Украины в оперативной помощи в виде оборудования и материалов. Речь идет о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа. Со своей стороны представитель USAID по делам Европы и Евразии Эрин МакКи заверила, что Агентство работает над запросом Нафтогаза относительно потребностей.