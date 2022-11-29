Маск пригрозил Apple убрать Twitter из AppStore

Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter из AppStore.

Об этом сообщает Bloomberg, Twitter Маска.

Причиной стало сокращение техгигантом Apple рекламы в Twitter с приходом в соцсеть Маска. Миллиардер спросил, "ненавидит ли Apple свободу слова".

Таким образом Маск бросает вызов компании, которая является жизненно важной для существования Twitter. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Apple была одним из крупнейших рекламодателей в социальной сети, которая имела целую команду сотрудников, занимавшихся поддержкой отношений между отношениями. Расходы на рекламу значительно превышали 100 млн долл ежегодно, сообщил один из собеседников агентства.

Apple также управляет важным шлюзом для пользователей Twitter: App Store. Если компания Маска потеряет доступ к нему, она будет отрезана от более чем 1,5 миллиарда устройств по всему миру.

Хотя некоторые пользователи Twitter заявляют, что они продолжают видеть рекламу Apple в своих лентах, собеседник агентства подтвердил, что компания сократила рекламу.