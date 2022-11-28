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БЭБ разоблачило четыре предприятия, которые уклонились от уплаты 350 миллионов акциза

Понедельник, 28 ноября 2022, 17:24 - Анастасия Жарикова

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области обнаружили 4 предприятия, которые уклонились от уплаты акцизного налога более чем на 350 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что должностные лица обществ внесли заведомо недостоверные данные по объемам полученного топлива на акцизных складах.

"Такие действия осуществлялись с целью неправомерного формирования объемов горючего, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму свыше 350 млн. грн.", – добавили в Бюро.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы ТУ БЭБ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуроров города.

Напоминаем:

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали более 88 тысяч литров контрафактных ликероводочных изделий, 17 тысяч литров спирта и средства для разлива и упаковки алкоголя на 25 миллионов гривен.

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