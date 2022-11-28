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Программа єОселя: участники программы уже получили 83 кредита на жилье

Понедельник, 28 ноября 2022, 16:59 - Анастасия Жарикова

В рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" уже выдали 83 кредита, подавляющее большинство которых - для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С начала программы банки, участвующие в ней, получили более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков. Из них:

  • 6417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков – далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов;
  • 83 кредита — уже выдано.

В Минэкономики напомнили, что участниками программы могут стать:

  • военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правохранители и члены их семей;
  • медики;
  • педагоги;
  • ученые.

Для этих категорий граждан предусмотрены максимально льготные условия ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие 5 банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. Подать заявку на ипотеку можно через портал "Дія", впоследствии услуга будет доступна и в приложении.

ипотека кредит Минэкономики
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Экономическая правда
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