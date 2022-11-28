Украина рассчитывает на полное отключение российских банков от SWIFT в 9-м пакете санкций

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Украина рассчитывает, что в 9-м пакете санкций Евросоюза против России будет предусмотрено полное полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он провел встречу с министрами иностранных дел Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора. В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста", – написал Шмигаль.

Также во время встречи стороны уделили значительное внимание энергетической сфере и обстрелам Россией критической инфраструктуры Украины.

"Поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии", – резюмировал глава Кабмина.