Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Гострейдер "Энергетическая компания Украины" в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.

"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)", - сообщили в ЭКУ .

Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.

Напоминаем:

Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" осуществил первый в истории тестовый импорт электроэнергии из Европы, а именно из Словакии.