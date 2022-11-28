Большой адронный коллайдер остановили на 2 недели раньше для экономии электроэнергии

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Для экономии электроэнергии Европейская организация ядерных исследований (CERN) остановила большой адронный коллайдер.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц "уходит на привычные зимние каникулы" на две недели раньше запланированного срока - 28 ноября.

Время работы коллайдера также будет сокращено в 2023 году, всего на 20 процентов за два года. Как пояснил Deutsche Presse-Agentur директор по исследованиям Йоахим Мних, это приведет к уменьшению объема данных для исследований. Давление на энергосбережение ощущается и в энергоемких немецких научно-исследовательских институтах.

"Французский поставщик электроэнергии EDF попросил сократить время работы на ЦЕРНе. Это должно существенно разгрузить систему: за полный год работы ВАК потребляет столько же электроэнергии, сколько домохозяйства города с 300 тысячами жителей", - говорится в статье.

По словам Мниха, по сравнению с текущим четырехлетним периодом работы ускорителя, на 20% меньше столкновений в этом и следующем году - это терпимо.

"Если цены на электроэнергию останутся высокими в долгосрочной перспективе, это может означать, что нам придется сократить программу по физике или растянуть ее", - добавил он.

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Экономическая правда