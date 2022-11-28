Курс валют на 28 ноября: доллар и евро подорожали на "черном рынке"

В понедельник, 28 ноября, доллар и евро на "черном рынке" стало купить дороже, но курс в банках наоборот снизился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,01 – 40,21 грн, а в пятницу, 25 ноября, колебался на уровне 39,76 – 40,17 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,74 - 41,14 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,3 – 41,0 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,8 – 40,35 грн (курс на 25 ноября – 40,0 – 40,5 грн);

Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 25 ноября – 40,5 – 41,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,7 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,85 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,85 – 40,35 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.