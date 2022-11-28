Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 28 ноября: доллар и евро подорожали на "черном рынке"

Понедельник, 28 ноября 2022, 12:16 - Анастасия Жарикова

В понедельник, 28 ноября, доллар и евро на "черном рынке" стало купить дороже, но курс в банках наоборот снизился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,01 – 40,21 грн, а в пятницу, 25 ноября, колебался на уровне 39,76 – 40,17 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,74 - 41,14 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,3 – 41,0 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 39,8 – 40,35 грн (курс на 25 ноября – 40,0 – 40,5 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 25 ноября – 40,5 – 41,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,7 – 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,85 – 40,5 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,85 – 40,35 грн;
  • Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

ВИДЕО ДНЯ
курс курс валют гривня доллар евро
Материалы по теме
Не надо бояться отпускать гривню 24 ноября 2022, 14:00
Курс валют на 24 ноября: наличный евро в обменниках и банках подорожал 24 ноября 2022, 11:25
Курс валют на 22 ноября: евро на "черном рынке" подорожал 22 ноября 2022, 14:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте