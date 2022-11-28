"Газпром" консервирует оборудование на "Северных потоках" – СМИ

Российский "Газпром" планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская" обоих газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В "Газпроме" от комментариев отказались.

Оба трубопровода были взорваны и на данный момент не работают.

"Аналитики называют решение закономерным: сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен", - пишет газета.

По словам одного из собеседников издания, после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует.

При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, добавляет источник.

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"Северный поток" и "Северный поток-2" не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу на момент взрывов 26 сентября. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа.

"Северный поток-2" так и не ввели в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство завершилось в сентябре 2021 года, а газопровод был заполнен газом в декабре того же года.

Накануне начала вторжения РФ в Украину Германия остановила последний этап сертификации трубопровода.

Напомним:

Датские СМИ опубликовали новые снимки повреждений российского газопровода "Северный поток-2", впервые - тех, что произошли в экономической зоне Дании.

Ранее фото повреждений трубы газопровода опубликовало шведское издание Expressen.

Как сообщалось, в ноябре шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров.

Экономическая правда