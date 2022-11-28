В РФ банки отказывают мобилизованным и их семьям в оформлении кредитных каникул - СМИ

В ноябре от клиентов банков в РФ начали поступать жалобы на "недобросовестный подход" банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным и их родственникам.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, в ноябре клиенты банков РФ стали активно жаловаться на "недобросовестный подход" банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным гражданам.

В частности, на форуме Banki.ru набралось более десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах мобилизованным гражданам или предоставляют их с ошибками. С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т.д., пишет издание.

"Например, один из пострадавших рассказывает, как в связи с мобилизацией отца пытался добиться каникул по его кредиту, однако "банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку".

Другой отмечает, что банк принял документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ в кредитных каникулах", - пишет газета.

Другой клиент говорит, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, "горит просрочка и капают пени".

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Каникулы оказались достаточно востребованными среди мобилизованных и их родственников, пишет "Коммерсантъ".

Так, на сегодня в ВТБ поступило несколько тысяч подобных обращений, подавляющее большинство из них касается кредитов наличными. Совкомбанк одобрил примерно 7 тыс заявлений. В "Уралсибе" получили около 800 заявок.

Как отмечает газета, "банки признают трудности".

"По техническим причинам" часть клиентов могла столкнуться с задержкой подключения каникул, заявили в ВТБ, заверив, что банк оформляет государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям программы.

О "технических проблемах" заявили и в ХКФ-банке. "Понадобилось определенное время на доработку настроек технического характера",- отметили в МТС-банке.

В Сбербанке сообщили, что в пиковые периоды начала октября "были возможны единичные отказы", связанные со сложностями оформления доверенностей, но "сейчас остроты проблемы нет".

В Альфа-банке, Совкомбанке и Газпромбанке утверждают, что каникулы предоставляются исправно. В Тинькофф-банке отметили, что каникулы подключаются оперативно при предоставлении клиентами документов о мобилизации.

В Центробанке РФ не ответили на запрос издания.

По словам управляющего партнера ЮК "Позиция права" Егора Редина, банки обязаны предоставлять кредитные каникулы мобилизованным на основании документов, которые предоставляет гражданин.

В случае, если заемщик-мобилизованный не может собрать весь комплект документов или у банка есть сомнения в предоставленных сведениях, кредитная организация может запросить подтверждение статуса мобилизованного в Федеральной налоговой службе.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отмечает, что решение о предоставлении кредитных каникул банк должен принять в течение десяти дней с момента подачи заявки. Если в течение 15 дней ответ не поступил, кредитные каникулы считаются предоставленными.

"Для подачи заявления или документов в банк по вопросу оформления кредитных каникул не требуется нотариальной доверенности от мобилизованного", - сказал Редин.

Юристы считают, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам.

По мнению частного адвоката Гюзель Жубановой, банки отказывают в предоставлении каникул, "используя проблемы регулирования и затруднения заемщиков в предоставлении необходимых сведений из районов боевых действий".

В то же время руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева заявила, что кредитные каникулы - "это не амнистия и не бесплатный период". Платить, отметила она, все равно придется.

Экономическая правда