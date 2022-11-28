Цены на нефть упали: протесты в Китае вызывают беспокойство относительно спроса

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку уличные протесты против жестких антиковидных ограничений в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - вызвали беспокойство относительно перспектив спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 2,43 доллара, или на 2,9%, до 81,20 доллара за баррель на 07:31 по Гринвичу, после падения более чем на 3% до 80,61 доллара в начале сессии - самого низкого уровня с 4 января.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,16 доллара, или на 2,8%, до 74,12 доллара за баррель. Ранее нефть падала до 73.60 долларов, что является самым низким показателем с 22 декабря 2021 года.

Причины падения цен

"На фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса на топливо в Китае из-за всплеска заболеваемости COVID-19, политическая неопределенность, вызванная редкими протестами по поводу жестких правительственных ограничений в Шанхае, вызвала распродажу", - сказал генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities Хироюки Кикукава.

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Ожидается, что диапазон WTI снизится до 70-75 долларов, сказал аналитик, добавив, что рынок может оставаться волатильным в зависимости от результатов предстоящей встречи ОПЕК+ по вопросам добычи и уровня будущей верхней границы цен на российскую нефть, установленной "Большой семеркой".

Китай продолжает придерживаться политики нулевого уровня заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что большинство стран мира сняло большинство ограничений.

"Сотни демонстрантов и полиция столкнулись в Шанхае в ночь на воскресенье, когда протесты против строгих COVID-ограничений в Китае вспыхнули и распространились на несколько городов после смертельного пожара на западе страны", - пишет агентство.

"Медвежьи настроения на рынке нефти растут из-за растущей обеспокоенности по поводу спроса в Китае и отсутствия четких признаков со стороны производителей нефти относительно дальнейшего сокращения добычи", - генеральный директор Emori Fund Management Inc Тецу Эмори.

"Если ОПЕК+ не договорится о дальнейшем сокращении квот на добычу или США не пополнят свои стратегические запасы нефти, цены на нефть могут продолжить снижение", - сказал он.

Встреча ОПЕК+ состоится 4 декабря.

В октябре ОПЕК+ договорилась снизить целевой показатель добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до 2023 года.

Инвесторы также сосредоточились на планах Запада по ограничению цены на российскую нефть.

Дипломаты стран "Большой семерки" (G7) и ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне от 65 до 70 долларов за баррель с целью ограничения доходов для финансирования войны РФ против Украины, не нарушая при этом мировые рынки нефти. Россия называет свои действия в Украине "спецоперацией".

Однако встреча представителей правительств стран ЕС, запланированная на вечер 25 ноября для обсуждения этого вопроса, была отменена.

В четверг правительства стран ЕС разделились во мнениях относительно уровня, на котором следует ограничить цены на российскую нефть.

Ограничение цены должно вступить в силу 5 декабря, когда также вступит в силу запрет ЕС на российскую нефть.

Экономическая правда