США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы 

США ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и позволили американской компании Chevron возобновить добычу нефти в стране после возобновления Венесуэлой переговоров по гуманитарному плану.

Об этом сообщает Bloomberg, Минфин США.

Так, компания Chevron Corp. получила лицензию на возобновление добычи нефти в Венесуэле после того, как санкции США остановили все работы три года назад. Причиной стало возобновление в субботу в Мехико переговоров власти и оппозиции Венесуэлы о совместной работе над планом гуманитарных расходов.

Chevron получила шестимесячную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которая позволяет компании добывать сырую нефть и нефтепродукты в Венесуэле. Бурение новых скважин не разрешено.

Также компании разрешено возобновить экспорт нефти, который был остановлен с 2019 года, когда США ужесточили санкции против Венесуэлы. Весь экспорт должен идти в США, и компании будет разрешено импортировать сырье, в том числе разбавители, которые используются для увеличения добычи нефти, из США.

Возвращение Венесуэлы к переговорам по гуманитарному плану было ключевым условием для ослабления ограничений на добычу нефти в этой нефтезависимой стране.

В этом году добыча нефти в Венесуэле восстановилась до 679 тысяч баррелей в день, что значительно меньше, чем 2,9 млн баррелей десять лет назад. Добыча упала после санкций и плохого управления нефтяными месторождениями и нефтеперерабатывающими заводами при режимах Уго Чавеса и Мадуро.