В Киеве применили аварийные отключения света 

Из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения в столице применили аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"По состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - отмечают в КГВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве практически полностью восстановлена подача электроэнергии, воды, тепла и связь.

Напомним:

С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет применять поочередное отключение света таким образом, что для каждого клиента перерыв в электроснабжении составляла не более 5 часов.