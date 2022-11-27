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В Киеве применили аварийные отключения света 

Воскресенье, 27 ноября 2022, 11:07 - Игорь Пилипив

Из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения в столице применили аварийные отключения. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"По состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - отмечают в КГВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве практически полностью восстановлена подача электроэнергии, воды, тепла и связь. 

Напомним:

С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет применять поочередное отключение света таким образом, что для каждого клиента перерыв в электроснабжении составляла не более 5 часов.

Киев электроэнергия КГГА
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Экономическая правда
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