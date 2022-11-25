Российский олигарх Гуцериев переписал бизнес на украинку во избежание санкций – Trap Aggressor

trap aggressor

Печерский районный суд Киева отменил арест логистического бизнеса подсанкционного российского олигарха Михаила Гуцериева – МЛП Чайка под Киевом, поскольку оказалось, что имущество за несколько лет до ареста было переписано на украинскую композиторку, проживающую в Москве.

Об этом говорится в расследовании Trap Aggressor.

В материале речь идет об одном из крупнейших складов в Украине компании "МЛП-Чайка" под Киевом, входящих в структуру российских предприятий "Международное логистическое партнерство". Последнее в свою очередь входит в бизнес-группу "Сафмар", принадлежащую Гуцериеву.

Журналисты обнаружили, что российский бизнес на территории Украины работает по сей день и вероятно финансирует российский военно-промышленный комплекс.

До 2018-го года владельцем МЛП-Чайка был лично олигарх Михаил Гуцериев. Позже бизнес в Украине был переписан на кипрскую оффшорку "Марсфилд Лимитед", конечным бенефициаром которой отмечена украинка Кущ Виктория Витальевна.

25 августа 2022 года в рамках уголовного производства Печерский районный суд наложил арест на 80 тысяч квадратных метров логистических помещений, принадлежащих предприятию МЛП-Чайка.

В своем ходатайстве прокурор отметил, что эти компании фактически до сих пор подконтрольны гражданину РФ Михаилу Гуцериеву. Олигарх из-за постоянной поддержки власти РФ, в том числе, оборонного и силового блока награжден рядом государственных наград и знаков отличия РФ.

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Но уже 15 сентября по ходатайству адвоката МЛП-Чайка, в том же Печерском суде арест отменили. Адвокат утверждал, что владелицей компании гражданка Украины Виктория Кущ, которая имеет многочисленные благодарности от ВСУ, ТРО и нацполиции, а средства от деятельности предприятия используются для нерушимости конституционного строя, государственной власти и границ территории Украины.

Расследователи Trap Aggressor отмечают, что бенефициарка МЛП-Чайка Куст Виктория Витальевна больше известна как Виктория Кохана.

С 2014 года женщина постоянно находится на территории России, пишет музыку для российских музыкальных исполнителей, участвует в концертах в Кремле и сотрудничает непосредственно с олигархом Гуцериевым.

Решение об отмене ареста вынес судья Печерского суда – Алексей Соколов, который в прошлом неоднократно был замечен в одиозных делах. В мае 2019-го года Общественный совет добродетели признал Соколова не соответствующим должности. Судья мог быть уволен, но Высшая квалификационная комиссия судей поставила его оценку на паузу", – отмечают расследователи.

В частности, Соколов допускал явно небрежное оформление документов и нарушал сроки отправки судебных решений в реестр, а также выносил решения публикуемым на русском языке вопреки закону.

Кроме того, Алексей Соколов намеренно затягивал дело киевского активиста Романа Ратушного, который в этом году был убит российскими оккупантами.