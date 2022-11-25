Все разделы
Укр / Рус

Кабмин еще на год продлил обязанности поставщика электроэнергии "последней надежды"

Пятница, 25 ноября 2022, 18:40 - Алексей Павлыш

Кабинет министров продлил срок выполнения госпредприятием "Укринтерэнерго" функции поставщика электроэнергии "последней надежды" еще на один год - до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесли в распоряжение правительства №1023 от 12 декабря 2018 года.

По словам представителя правительства, "это позволит обеспечить непрерывное и гарантированное снабжение электрической энергии потребителям".

В декабре 2021 года Кабмин продлил продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Поставщик "последней надежды" предоставляет услуги по поставке электрической энергии потребителям в случае:

  • банкротства, ликвидации предыдущего электропоставщика;
  • завершения срока действия лицензии, остановки или аннулирования лицензии по поставке электрической энергии потребителям предыдущего электропоставщика;
  • невыполнение или ненадлежащее выполнение электропоставщиком правил рынка, правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, что сделало невозможным поставки электрической энергии потребителям;
  • неизбрание потребителем электропоставщика, в частности после расторжения договора с предыдущим электропоставщиком;
  • в других случаях, предусмотренных правилами розничного рынка.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Кабмин электроэнергия
Материалы по теме
Кабмин запретил экспорт топливной древесины 25 ноября 2022, 17:57
Кабмин одобрил предоставление гумпомощи государствам Африки и Азии в виде зерна: выделил на это 900 миллионов 25 ноября 2022, 13:55
Изменить устав под человека. Как Кабмин менял главу "Нафтогаза" 22 ноября 2022, 08:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте