Кабмин еще на год продлил обязанности поставщика электроэнергии "последней надежды"

Кабинет министров продлил срок выполнения госпредприятием "Укринтерэнерго" функции поставщика электроэнергии "последней надежды" еще на один год - до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесли в распоряжение правительства №1023 от 12 декабря 2018 года.

По словам представителя правительства, "это позволит обеспечить непрерывное и гарантированное снабжение электрической энергии потребителям".

В декабре 2021 года Кабмин продлил продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Поставщик "последней надежды" предоставляет услуги по поставке электрической энергии потребителям в случае:

банкротства, ликвидации предыдущего электропоставщика;

завершения срока действия лицензии, остановки или аннулирования лицензии по поставке электрической энергии потребителям предыдущего электропоставщика;

невыполнение или ненадлежащее выполнение электропоставщиком правил рынка, правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, что сделало невозможным поставки электрической энергии потребителям;

неизбрание потребителем электропоставщика, в частности после расторжения договора с предыдущим электропоставщиком;

в других случаях, предусмотренных правилами розничного рынка.

Экономическая правда