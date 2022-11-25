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Кабмин запретил экспорт топливной древесины

Пятница, 25 ноября 2022, 17:57 - Алексей Павлыш

Во время заседания 25 ноября правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас - основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему только усиливают его стратегическое значение", - объяснил премьер.

Он отметил, что вместе с тем государство работает над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования. По его словам, это нужно для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

Шмыгаль сообщил, что ЕС запустил инициативу "Генераторы надежды", которая поможет максимально быстро удовлетворить спрос украинских общин в электрогенераторах.

Экономическая правда

Кабмин экспорт топливо
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