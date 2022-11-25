Латвийская "дочка" "Приватбанка" реорганизуется в небанковское учреждение

Совет Комиссии рынка финансов и капитала Латвии в пятницу, 25 ноября, разрешил реорганизацию латвийской дочери ПриватБанка путем перерегистрации его в коммерческое общество, деятельность которого не связана с деятельностью кредитного учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Решение было принято с учетом постановления банка от 30 сентября, принятого на внеочередном собрании акционеров о прекращении деятельности банка как кредитного учреждения и принятия мер по аннулированию лицензии кредитного учреждения.

Согласно стратегии, утвержденной акционерами, Privatbank постепенно сокращал масштабы сделок.

9 августа Совет КРФК разрешил Privatbank передать Industra Bank клиентские отношения, в том числе управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами.

С Privatbank в Industra Bank были переведены остатки средств на счетах 243 юридических и 5,666 тыс. физических лиц, кредиты, депозиты, а также кредитные лимиты по платежным картам.

Со вступлением в силу этого решения выданная АО "Приватбанк" лицензия на деятельность кредитного учреждения теряет силу.

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"Приватбанк" работает в Латвии с августа 2007 года как банк, специализирующийся на предоставлении определенных продуктов, особенно кредитов, лизинговых и депозитных услуг.