Корея предоставит высокомощные генераторы для Украины

Республика Корея передаст Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.

Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года.

Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена", - рассказал посол.

Экономическая правда