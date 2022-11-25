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Корея предоставит высокомощные генераторы для Украины

Пятница, 25 ноября 2022, 16:26 - Алексей Павлыш

Республика Корея передаст Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. 

Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года.

Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена", - рассказал посол.

Экономическая правда

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