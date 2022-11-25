USAID передало "Укрзализныце" более 20 тысяч одеял для пунктов обогрева

МОМ

АО "Укрзализныця" получило 22,5 тысячи теплых одеял для пунктов обогрева от Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID BHA) в рамках проекта Международной организации по миграции.

Об этом сообщает пресс-служба МОМ.

Одеяла предназначены для пунктов обогрева, которые обустраивают для пассажиров и других людей около сотни железнодорожных станций по стране.

Кроме того, поскольку температура продолжает падать, а гуманитарные потребности наоборот растут, USAID и МОМ предоставят УЗ еще 20 тыс. теплых одеял в январе.

"Одеяла, которые мы сегодня получили от наших друзей из USAID и МОМ, доставим в Крепости несокрушимости, которые размещены на крупнейших железнодорожных вокзалах государства. Они будут согревать тысячи украинцев этой зимой", - сказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Напоминаем:

После российского обстрела в среду УЗ сообщила об обесточенных участках в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Обесточенные вокзалы перешли на резервное питание, первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница.