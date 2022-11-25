ПриватБанк возобновил работу отделений в освобожденных Великом Бурлуке и Снигиревке

фото: приватбанк

Государственный ПриватБанк возобновил работу отделения в Великом Бурлуке Купянского района Харьковской области, также начало работу отделение в г. Снигиревка Баштанского района Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сегодня жители Великого Бурлука Купянского района Харьковщины впервые, после деоккупации, открыли двери отделения ПриватБанка.

Вражеские колонны пошли по Великобурлукской громаде почти на второй день с начала войны. 10 сентября эту территорию освободили наши Вооруженные силы и начались работы по разминированию и восстановлению.

Работы по возвращению отделения ПриватБанка начались почти сразу. Ситуацию осложняло отсутствие электроэнергии и связи. Но сегодня преодолены преграды и состоялось долгожданное открытие отделения с полным перечнем банковских услуг", - говорится в сообщении.

фото: приватбанк

Кроме этого, 25 ноября начало работу отделение в г. Снигиревка Баштанского района Николаевской области.

По словам директора Южного макрорегионального управления ПриватБанка Алексея Цымбалюка, банк делает все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки возобновлять работу банковских сервисов на всех освобожденных территориях.

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"Сначала возвращаем возможность получать социальные, пенсионные и другие виды выплат. А потом восстановим и безналичные расчеты в магазинах, аптеках и тому подобное. Жизнь возвращается, и мы способствуем этому", - добавили в банке.

фото: приватбанк

В общем ПриватБанк возобновил полноценную работу около 40 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях Украины.

Экономическая правда