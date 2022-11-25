АМКУ оштрафовал связанные с "Северным потоком-2" компании почти на 50 миллионов

АМКУ оштрафовал ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" и ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", связанные с проектом "Северный поток-2", за непредоставление информации на требования государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета.

"В сентябре 2021 года, в рамках мероприятий государственного контроля по выявлению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в части контроля за концентрациями и согласованными действиями субъектов хозяйствования, АМКУ начал исследование действий иностранных компаний ПАО "Газпром", "Uniper Gas Transportation & Finance B. V.", "Engie Energy Management Holding Switzerland AG", "OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.", "Shell Exploration and Production (LXXI) B.V.", "Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.".

Комитетом исследовалось заключение ими соглашений о финансировании проекта "Северный поток - 2" и распределения полномочий между его участниками", - рассказали в комитете.

В рамках исследования АМКУ установил три связанные отношениями контроля с этими компаниями субъекты хозяйствования, работающие в Украине: ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" и ООО "БАСФ Т.О.В.". Они не являются непосредственными участниками проекта "Северный поток-2".

"В то же время согласно статье 63 Закона "О защите экономической конкуренции", субъекты хозяйствования, связанные отношениями контроля должны обмениваться между собой информацией и принимать меры для предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответственно трем упомянутым субъектам хозяйствования были направлены требования о предоставлении информации о подтверждении или опровержении факта заключения иностранными компаниями сделок. Также требовалось предоставить объяснения относительно необходимости получения разрешений органов Комитета на указанные действия", - пояснили в комитете.

ВИДЕО ДНЯ

Ни один из ответчиков не выполнил требования АМКУ.

Непредоставление информации по требованию регулятора не позволило АМКУ установить, должны ли были упомянутые компании получать разрешение на указанные согласованные действия, поэтому пока невозможно установить наличие или отсутствие в их действиях нарушения соответствующего законодательства, говорят в регуляторе.

За непредоставление информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ на ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" наложили штраф в размере 43,452 млн грн (это самый большой штраф, который накладывался комитетом по этому виду нарушения).

Также ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН" за непредоставление информации комитету оштрафовано на 3,941 млн грн.

Рассмотрение дела в отношении ООО "БАСФ Т.О.В." продолжается.

Экономическая правда