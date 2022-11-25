Программа релокации позволила сохранить более 35 тысяч рабочих мест – Минэкономики

По программе релокации 772 предприятия были перемещены из опасных регионов – это позволило сохранить более 35 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, из этих предприятий 605 уже возобновили работу на новом месте.

Кроме того, работу на релокированных предприятиях нашли еще более 7 тысяч человек. Эти предприятия продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги – в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1,14 млрд грн ЕСВ", – добавила Бережная.

Для 261 предприятия сейчас ищут подходящую локацию или способ транспортировки. Еще 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

Больше всего предприятий релоцировалось во:

Львовскую (28,6%);

Закарпатскую (17,9%);

Черновицкою (12,2%);

Ивано-Франковскую (8,3%);

Тернопольскую (7,5%);

Хмельницкую (7,5%) области.

Среди предприятий, уже возобновивших деятельность на новом месте, больше всего компаний из сфер:

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