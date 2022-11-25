Программа релокации позволила сохранить более 35 тысяч рабочих мест – Минэкономики
По программе релокации 772 предприятия были перемещены из опасных регионов – это позволило сохранить более 35 тысяч рабочих мест.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, из этих предприятий 605 уже возобновили работу на новом месте.
Кроме того, работу на релокированных предприятиях нашли еще более 7 тысяч человек. Эти предприятия продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги – в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1,14 млрд грн ЕСВ", – добавила Бережная.
Для 261 предприятия сейчас ищут подходящую локацию или способ транспортировки. Еще 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.
Больше всего предприятий релоцировалось во:
- Львовскую (28,6%);
- Закарпатскую (17,9%);
- Черновицкою (12,2%);
- Ивано-Франковскую (8,3%);
- Тернопольскую (7,5%);
- Хмельницкую (7,5%) области.
Среди предприятий, уже возобновивших деятельность на новом месте, больше всего компаний из сфер:
- оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,7%);
- перерабатывающей промышленности (30,2%);
- информации и телекоммуникаций (6,7%);
- профессиональной, научной и технической деятельности (6,2%);
- строительства (4,4%).