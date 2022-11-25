Минфин объяснил причины блокировки налоговых накладных для бизнеса

В Министерстве финансов заявили, что причиной введения более жестких критериев к проверке налоговых накладных стали многочисленные манипулирования с рисковыми товарами со стороны определенных предпринимателей.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на ответ Минфина на запрос.

Как заявили в Минфине, по результатам анализа работы автоматизированного мониторинга обнаружили схему проведения бестоварных операций через регистрацию налоговых накладных на рисковые товары, которые отсутствовали на складе налогоплательщика.

"Ранее компании могли без дополнительной проверки налоговой продавать товары, которые не соответствуют основному перечню их деятельности (если те не превышают 50% в общем остатке продукции).

Теперь, из-за манипуляций со стороны определенного бизнеса, правительство изменило критерии рискованности операций и осуществляет проверку всех операций на соответствие фактическим складским остаткам товаров", - цитирует издание пресс-службу Минфина.

Напомним:

Союз украинских предпринимателей (СУП) - крупнейшее объединение независимого украинского бизнеса - заявляет о безосновательном блокировании Налоговой налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость: обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению бизнеса, большинство блокировок являются нелогичными, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честного бизнеса, и совершенно не имеют эффекта для разрушения схем уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Экономическая правда