Все разделы
Укр / Рус

Кабмин одобрил предоставление гумпомощи государствам Африки и Азии в виде зерна: выделил на это 900 миллионов

Пятница, 25 ноября 2022, 13:55 - Алексей Павлыш

Кабмин одобрил предоставление гуманитарной помощи государствам Африки и Азии в виде зерна пшеницы или кукурузы общим объемом до 125 тыс метрических тонн.

Об этом говорится в постановлении правительства от 24 ноября.

Так, МВД и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручили "обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс метрических тонн" путем поставки в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) выделили 900 млн грн для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс метрических тонн.

Министерству финансов поручили осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

А МИД - согласовать с ООН и соответствующими органами государств Африки и Азии вопрос о поставке товаров гуманитарной помощи из украинских морских торговых портов в порты назначения (на условиях поставки CIF) и передачи гуманитарной помощи.

Соответствующее решение принято во исполнение указа президента от 14 ноября.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Украина запустила гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы в Эфиопию отправилось первое судно Nord Vind.

Экономическая правда

Кабмин Украина зепно Африка
Материалы по теме
Изменить устав под человека. Как Кабмин менял главу "Нафтогаза" 22 ноября 2022, 08:12
Кабмин увеличил объем помощи аграриям на 100 миллионов 21 ноября 2022, 17:06
В день импортируется около 8,5 тысячи генераторных установок - Шмыгаль 20 ноября 2022, 18:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте