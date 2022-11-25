Кабмин одобрил предоставление гумпомощи государствам Африки и Азии в виде зерна: выделил на это 900 миллионов

Кабмин одобрил предоставление гуманитарной помощи государствам Африки и Азии в виде зерна пшеницы или кукурузы общим объемом до 125 тыс метрических тонн.

Об этом говорится в постановлении правительства от 24 ноября.

Так, МВД и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручили "обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс метрических тонн" путем поставки в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) выделили 900 млн грн для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс метрических тонн.

Министерству финансов поручили осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

А МИД - согласовать с ООН и соответствующими органами государств Африки и Азии вопрос о поставке товаров гуманитарной помощи из украинских морских торговых портов в порты назначения (на условиях поставки CIF) и передачи гуманитарной помощи.

Соответствующее решение принято во исполнение указа президента от 14 ноября.

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Напоминаем:

Украина запустила гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.