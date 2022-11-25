В четверг только 37% поездов УЗ доехали до пунктов назначения вовремя

В четверг в результате повреждений энергосистемы, нанесенных россиянами, только 37% поездов Укрзализныци доехали до пунктов назначения вовремя.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

Он отметил, что это был "худший день по выполнению графика движения пассажирских поездов за всю историю моих наблюдений".

В то же время УЗ удалось не отменить ни одного поезда дальнего следования, хотя некоторые поезда существенно задерживали. В частности, поезд Краматорск-Киев задержали почти на 16 часов.

Несколько поездов на Закарпатье также обрывали на Львове, а дальше довезли пассажиров другими поездами.

Для пассажиров в поездах Интерсити, которые без питания от электросети не обогреваются, были розданы теплые одеяла, где это было нужно. Также некоторые поезда и ключевые вокзалы были обеспечены горячим чаем и сэндвичами с горячим супом от World Central Kitchen.

"Еще раз прошу прощения и благодарен всем нашим пассажирам за понимание. А железнодорожникам за четкую и слаженную работу", - добавил Камышин.

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