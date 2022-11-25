Уплата налогов в войну: какие отрасли увеличили отчисления, а какие наоборот
За десять месяцев года больше налогов уплатили предприниматели отрасли оптовой и розничной торговли, но больше всего сократили выплату налогов предприниматели аграрного сектора.
Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.
По данным Государственной налоговой службы, с января по октябрь больше налогов, сборов и платежей уплатили субъекты хозяйствования таких отраслей:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,2% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
- перерабатывающая промышленность – 14,4%;
- добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,9%;
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12,3%.
"Суммарно на эти 4 отрасли экономики приходится 55,8% всех уплаченных налогов и сборов", – написал депутат.
В то же время из-за войны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-3 отраслей, сокративших уплату налогов вошли:
- сельское хозяйство (на 23,7%);
- перерабатывающая промышленность (на 20,7%);
- транспорт/логистика (на 15,4%).
В топ-3 отраслей, увеличивших налоговые вычеты, вошли:
- Государственное управление и оборона – в 2,2 раза (+64 млрд.грн.) на фоне увеличения бюджетных расходов на оборону в 9 раз
- Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – в 1,4 раза (+19,4 млрд грн) из-за роста цен на энергоресурсы
- Финансовая и страховая деятельность – в 1,3 раза, или +12,8 млрд грн, что отражает сохранение устойчивости финансового сектора в широком смысле
Кроме этого, самые маленькие предприниматели, освобожденные от уплаты единого налога в войну:
- плательщики 1-й группы ЕН за 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличили платежи на 35% или на 88,5 млн. грн.
- плательщики 2-й группы уменьшили отчисления, но только на 28% и, в связи с переходом плательщиков к 3-й группе налога.