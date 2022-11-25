Уплата налогов в войну: какие отрасли увеличили отчисления, а какие наоборот

За десять месяцев года больше налогов уплатили предприниматели отрасли оптовой и розничной торговли, но больше всего сократили выплату налогов предприниматели аграрного сектора.

Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

По данным Государственной налоговой службы, с января по октябрь больше налогов, сборов и платежей уплатили субъекты хозяйствования таких отраслей:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,2% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;

перерабатывающая промышленность – 14,4%;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,9%;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12,3%.

"Суммарно на эти 4 отрасли экономики приходится 55,8% всех уплаченных налогов и сборов", – написал депутат.

В то же время из-за войны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-3 отраслей, сокративших уплату налогов вошли:

сельское хозяйство (на 23,7%);

перерабатывающая промышленность (на 20,7%);

транспорт/логистика (на 15,4%).

В топ-3 отраслей, увеличивших налоговые вычеты, вошли:

Государственное управление и оборона – в 2,2 раза (+64 млрд.грн.) на фоне увеличения бюджетных расходов на оборону в 9 раз

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – в 1,4 раза (+19,4 млрд грн) из-за роста цен на энергоресурсы

Финансовая и страховая деятельность – в 1,3 раза, или +12,8 млрд грн, что отражает сохранение устойчивости финансового сектора в широком смысле

Кроме этого, самые маленькие предприниматели, освобожденные от уплаты единого налога в войну:

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