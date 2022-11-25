В "Укзализныце" сообщили, что по состоянию на 12:30 более чем на 1 час задерживаются 14 поездов УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, наибольшую задержку - на 9 часов - имеют два поезда:

№62 Одесса - Харьков;

№149 Полтава - Черновцы.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие к конечным станциям. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", - заявили в компании.

Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего следования со спальными вагонами:

№724 Киев - Харьков с 25.11;

№731 Днепр - Киев с 25.11;

№722 Киев - Харьков с 26.11;

№712 Киев - Краматорск с 26.11;

№732 Киев - Днепр с 26.11.

Экономическая правда