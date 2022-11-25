Более чем на 1 час задерживаются 14 поездов – УЗ
Пятница, 25 ноября 2022, 13:00 -
В "Укзализныце" сообщили, что по состоянию на 12:30 более чем на 1 час задерживаются 14 поездов УЗ.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
Так, наибольшую задержку - на 9 часов - имеют два поезда:
- №62 Одесса - Харьков;
- №149 Полтава - Черновцы.
"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие к конечным станциям. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", - заявили в компании.
Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего следования со спальными вагонами:
- №724 Киев - Харьков с 25.11;
- №731 Днепр - Киев с 25.11;
- №722 Киев - Харьков с 26.11;
- №712 Киев - Краматорск с 26.11;
- №732 Киев - Днепр с 26.11.
Экономическая правда