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Более чем на 1 час задерживаются 14 поездов – УЗ

Пятница, 25 ноября 2022, 13:00 - Алексей Павлыш

В "Укзализныце" сообщили, что по состоянию на 12:30 более чем на 1 час задерживаются 14 поездов УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, наибольшую задержку - на 9 часов - имеют два поезда:

  • №62 Одесса - Харьков;
  • №149 Полтава - Черновцы.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие к конечным станциям. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", - заявили в компании.

Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего следования со спальными вагонами:

  • №724 Киев - Харьков с 25.11;
  • №731 Днепр - Киев с 25.11;
  • №722 Киев - Харьков с 26.11;
  • №712 Киев - Краматорск с 26.11;
  • №732 Киев - Днепр с 26.11.

Экономическая правда

Укрзализныця
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