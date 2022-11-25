Курс валют на 25 ноября: гривня все крепче на "черном рынке"
Пятница, 25 ноября 2022, 12:33
В пятницу, 25 ноября, курсы доллара и евро ослабли против гривни, а в кассах банков курсы незначительно изменились.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,88 - 40,17 грн, а в четверг, 24 ноября, колебался на уровне 40,09 - 40,46 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,52 - 41,06 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,62 - 41,15 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 24 ноября - 40,0 - 40,5 грн);
- Евро - 40,5 - 41,35 грн (курс на 24 ноября - 40,4 - 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 39,5 - 40,0 грн;
- Ощадбанк - 40,05 - 40,55 грн;
- Укрэксимбанк - 40,0 - 40,5 грн;
- Райффайзен - 40,1 - 40,5 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.
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