Курс валют на 25 ноября: гривня все крепче на "черном рынке"

В пятницу, 25 ноября, курсы доллара и евро ослабли против гривни, а в кассах банков курсы незначительно изменились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,88 - 40,17 грн, а в четверг, 24 ноября, колебался на уровне 40,09 - 40,46 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,52 - 41,06 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,62 - 41,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 24 ноября - 40,0 - 40,5 грн);

Евро - 40,5 - 41,35 грн (курс на 24 ноября - 40,4 - 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк - 40,05 - 40,55 грн;

Укрэксимбанк - 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен - 40,1 - 40,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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