Сеть "Сільпо" возобновила работу в Херсоне

Сеть супермаркетов "Сільпо" начала работать в Херсоне: 24 ноября начал работать "Сільпо" на просп. Строителей, 27-А. "Сільпо" в ЦУМе, на Ушакова, 49 планируют открыть вскоре.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"Пока что можем открыть супермаркеты на "минимальном заряде". Ведь мы восстанавливаемся с "полного нуля", - пояснили в сети.

"Мы были вынуждены окончательно уйти из города в конце апреля. За это время россияне разграбили немалую часть нашего оборудования: как обычно, воровали все, что можно было открутить - коптильню для рыбы, весы, самокасы и кучу небольших штук. Мы даже не знаем полный перечень утраченного - потому что инвентаризацию будем проводить после открытия", - говорится в сообщении.

С первого дня работы в магазинах в полном объеме будет, так называемая, стеллажная продукция - то есть то, что стоит на полках и не требует температурного режима, пояснили в "Сільпо".

"Еще завозим свежие фрукты и овощи. Хлеб пока не из нашей пекарни, но он будет и будет свежий.

На Строителей мы еще сможем оборудовать три "холодные" витрины с молочной продукцией, колбасными изделиями и тортиками. Мы подумали, возможно, захочется отпраздновать завоеванную свободу и побаловать себя сладостями", - рассказали в сети.

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"На Ушакова мы устанавливаем немного более мощный генератор. Поэтому, там будет больший выбор молочной продукции, мясных и колбасных изделий, сладостей. Еще будет свежая рыба и мясо. Небольшое количество замороженной продукции - полуфабрикаты, рыба, овощи.

Возможно, удастся запустить печь для пиццы - это будет наша почти победа над законами физики.

На Ушакова будет работать кофейня. Кроме кофе и чая со сладостями мы временно разместим в ней кулинарию. Ассортимент пока небольшой, потому что сейчас мы ежедневно будем привозить готовые блюда из Николаева", - добавили в "Сільпо".

В сети добавили, что связь пока что через Старлинки.

"Возможно, удастся восстановить супермаркет в ТРЦ "Фабрика". К сожалению, он пострадал больше всего - был ограблен до основания и большая часть площади выгорела", - резюмировали в сети.

Экономическая правда